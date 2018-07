0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

Se volete conservare memoria delle meraviglie viste in vacanza, tenetevi lontani il più possibile dai social.

Presi come siamo dal fotografare ogni cosa con lo smartphone, non memorizziamo i dettagli della realtà.

E’ quanto emerge da una ricerca dell’Università della California di Santa Cruz.

Si tratta dell’effetto offloading, scaricamento, della memoria.

Scattare immagini, osserva Giuliano Aluffi su Repubblica, non ruberà l’anima, ma disturba la formazione del ricordo.

Che una foto dopo l’altra, si cancella, irreparabilmente