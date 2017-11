2 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Esce venerdì primo dicembre “Quando” il cofanetto di Warner Music che racchiude il meglio del repertorio di Pino Daniele pubblicato dal 1981 al 1999, un libro, e il dvd del film documentario “Il tempo resterà”.

Le tracce audio incluse in “Quando” sono state recuperate dai nastri analogici e digitali originali dei 15 album di Pino Daniele pubblicati da Warner Music, tra i quali: “VaiMo’-1981”, “Bella ‘Mbriana -1983” passando da “Non Calpestare i Fiori Nel Deserto – 1995”, “Dimmi Cosa Succede sulla Terra – 1997” e tanti altri.

Gli archivi Warner arricchiscono questo cofanetto anche con demo, provini e versioni alternative mai pubblicati, versioni in spagnolo, special club remix, dj edition e instrumental mix dell’epoca.

Il libro incluso nel cofanetto, di 72 pagine, racchiude testi, foto, commenti, rarità, memorabilia e approfondimenti sul percorso artistico di Pino Daniele, esplorato nello spazio temporale di questo progetto. Sono presenti inoltre delle trascrizioni musicali per permettere di studiare lo stile chitarristico di Pino e fare pratica sullo strumento con l’ausilio delle basi musicali originali messe a disposizione in questo cofanetto Warner Music la realizzazione di questo cofanetto.

“Quando” sarà disponibile in due versioni: box deluxe edition, con 6 cd, libro e dv, e box light edition, con tre cd.