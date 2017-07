0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

E’ sfida a tre ai Nastri d’Argento tra “La tenerezza” di Gianni Amelio, “Fortunata” di Sergio Castellitto e “Indivisibili” di Edoardo De Angelis, con 7 nomination ciascuno i film più candidati di quest’anno. Li seguono “Fai bei sogni” di Marco Bellocchio, “Fiore” di Claudio Giovannesi (6 candidature) e “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni (5 candidature). Tra i più nominati anche “Il padre d’Italia” di Fabio Mollo, “Il permesso 48 ore fuori” di Claudio Amendola, e “Sicilian Ghost Story” di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, tutti e tre in cinquina con 4 candidature. I giornalisti cinematografici li hanno selezionati tra i 120 titoli usciti tra il primo giugno 2016 e il 31 maggio 2017, subito dopo il Festival di Cannes.

L’annuncio ufficiale delle candidature è giunto in occasione della serata che tradizionalmente festeggia candidati e premi speciali. Tra questi, i due riconoscimenti dedicati “per l’attenzione al cinema civile, in particolare sul tema del lavoro” a “7 minuti” di Michele Placido e “Sole cuore amore” di Daniele Vicari. Dai giornalisti anche un Premio ai due attori protagonisti di “Monte” di Amir Naderi, Claudia Potenza e Andrea Sartoretti “per l’impegno speciale in una prova di interpretazione anche fisicamente durissima.”

A decidere i vincitori del 2017 sarà, come sempre, il voto dei giornalisti cinematografici iscritti al Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani che organizzano anche questa 71ma edizione.

Al Teatro Antico, sabato primo luglio, gran finale. E a Taormina verrà consegnato il Nastro d’Argento europeo 2017 a Monica Bellucci, per l’impegno nella sua ultima interpretazione del film di Emir Kusturica “On The Milky Road – Sulla via lattea”.