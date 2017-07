0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Ad aprile il valore delle vendite al dettaglio registra una flessione delo 0,1% rispetto al mese precedente, sintesi di una crescita dello 0,4% della componente alimentare e di una flessione dello 0,4% di quella non alimentare. Risulta, invece, invariato il volume delle vendite, che deriva da un aumento dello 0,6% per i prodotti alimentari e da una diminuzione dello 0,4% per quelli non alimentari. Lo rende noto l’Istat.

Nella media del trimestre febbraio-aprile 2017 l’indice complessivo del valore delle vendite al dettaglio aumenta dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. L’indice in volume aumenta dello 0,1%. Nello stesso periodo, le vendite di beni alimentari registrano una crescita dello 0,7% in valore e una variazione negativa dello 0,3% in volume. Quelle di beni non alimentari aumentano dello 0,4% in valore e dello 0,3% in volume.

Rispetto ad aprile 2016, le vendite al dettaglio aumentano dell’1,2% in valore e dello 0,3% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una marcata crescita (+4,1% in valore e +1,9% in volume). Le vendite di prodotti non alimentari, al contrario, diminuiscono dello 0,7% in valore e dello 0,6% in volume.

Rispetto ad aprile 2016, le vendite al dettaglio registrano un aumento del 4,3% nella grande distribuzione, a fronte di una diminuzione dell’1,7% per le imprese operanti su piccole superfici.