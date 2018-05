0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Mettere in campo la scienza per disegnare la città ideale, un tessuto urbano ideato per rispettare tutte le esigenze delle persone a partire dall’altezza degli edifici e la larghezza delle strade fino al limite tollerato di traffico, vento e rumore. E’ l’obiettivo finale di Thermal Walk, un progetto dei ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Vogliamo esplorare – ha spiegato Marina Baldi, del Cnr Ibimet – le reazioni delle persone alle condizioni ambientali che si incontrano in un tessuto urbano e come le diverse tipologie di tessuto urbano influiscono sul benessere percepito dai cittadini che vi abitano e lavorano. Ad esempio quali e come sono le nostre reazioni davanti a fattori di stress, come caldo, freddo, vento oppure la tipologia delle strade preferita o il livello tollerato di traffico e rumore”. Per farlo si usano gruppi di volontari a cui vengono forniti dei questionari da compilare prima e durante l’esperimento. Il compito è quello di passeggiare per la città, seguendo un percorso prefissato, seguiti da ricercatori attrezzati di sensori di vario tipo (termometri infrarossi, sensori di umidità, temperatura e vento, di polveri, del rumore, etc.), e registrare le proprie sensazioni”.

I primi esperimenti sono iniziati nel 2015 e ai dati raccolti finora si sono ora aggiunti quelli forniti dagli studenti dell’IISS Morante-Ginori Conti di Firenze durante la manifestazione di presentazione di Isola della Sostenibilità (a Roma dal 12 al 14 dicembre). I dati raccolti sono ancora pochi per dare la ‘formula’ per una città ideale ma sono emerse già alcune prime indicazioni: “i preferiscono strade strette piuttosto che strade molto larghe e nel centro storico di Roma uno degli elementi definiti in assoluto più fastidiosi sono i getti di aria calda espulsi dai condizionatori delle attività commerciali.

