di Luigi D’Alise

Venkatraman Ramakrishnan è presidente della Royal Society – una delle più antiche e prestigiose associazioni scientifiche – e Premio Nobel per la Chimica.

Ieri l’altro, era tra i premiati alla ventesima edizione del Premio Capo D’Orlando: e così ho avuto l’occasione di intervistarlo.

Gli ho chiesto come definirebbe la scienza.

E’ ricerca, ha spiegato il biologo, perché il desiderio di nuova conoscenza è insito nell’essere umano.

L’obiettivo di ogni scienziato è di dare risposte, a tante domande, in tanti campi, dalla medicina all’energia.

Chiaro, semplice, immediato: come solo il pensiero delle grandi menti sa essere