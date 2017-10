0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

La strada verso la Brexit è in salita. Non sono stati ancora raggiunti progressi sufficienti sulle questioni principali, presupposto per negoziare il periodo di transizione o la futura relazione con il Regno Unito.

E’ quanto affermano gli europarlamentari, in una risoluzione approvata oggi con 557 voti in favore, 92 voti contrari e 29 astensioni. I deputati chiedono ai leader dell’UE a 27, che si riuniranno il 20 ottobre, di rinviare la loro valutazione delle concludere che “non sono stati compiuti progressi sufficienti su tre obiettivi fondamentali, a meno che il quinto ciclo di colloqui sul ritiro del Regno Unito dall’Ue non rappresenterà un grande passo avanti”.

Sebbene il Parlamento accolga con favore i chiarimenti forniti dal Primo ministro May nel suo recente discorso a Firenze, i deputati europei auspicano che il governo del Regno Unito presenti senza indugio proposte specifiche per salvaguardare l’insieme dei diritti che attualmente godono i 4,5 milioni di cittadini dell’UE e del Regno Unito, rispettare integralmente gli obblighi finanziari del Regno Unito nei confronti dell’Ue, e risolvere la questione della frontiera dell’Irlanda-Irlanda del Nord, nel pieno rispetto dell’Accordo del Venerdì Santo.

Un’ulteriore condizione per concludere la prima fase dei negoziati è una garanzia che il diritto comunitario sarà rispettato fino al ritiro ufficiale del Regno Unito dall’Ue.

“Nel discorso di Firenze, il Primo ministro May ha dimostrato di essere aperta al dialogo e di comprendere la posta in gioco – ha detto il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani – La esorto a trasformare la buona volontà in proposte concrete, necessarie per far avanzare realmente i negoziati con l’Unione europea. La votazione sulla risoluzione odierna ha confermato l’unità del Parlamento a sostegno del nostro capo negoziatore Michel Barnier. Il dibattito ha inoltre mostrato una chiara volontà di un impegno costruttivo con il Regno Unito, ma allo stesso tempo ha suscitato notevoli preoccupazioni per i ritardi finora registrati. Mi auguro che i prossimi mesi consentano di compiere progressi sufficienti per soddisfare le condizioni preliminari per avviare le discussioni sulle nostre future relazioni con il Regno Unito”