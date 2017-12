0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

La Camera ha approvato oggi, in via definitiva, il decreto sulle disposizioni urgenti in materia finanziaria.

I voti a favore sono stati 237, quelli contrari 156 e tre gli astenuti.

Tra le misure, l’estensione a tutti i professionisti, anche se non appartenenti ad un ordine, del cosiddetto equo compenso, cioè il riconoscimento economico proporzionato al lavoro svolto, lo stop alla fatturazione a 28 giorni, e la possibilità di rottamare cartelle esattoriale dal 2000 al 2017. Un provvedimento, quest’ultimo, che porterà nelle casse dello Stato 209 milioni di euro.