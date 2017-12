0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Manca poco meno di un mese al Natale e la corsa ai regali è iniziata già da qualche tempo, complici le iniziative dei colossi del web e le giornate di sconti di fine novembre, ormai diventate un appuntamento irrinunciabile anche in Italia.

In generale cresce sempre più il numero dei consumatori che sceglie l’online per l’acquisto, a maggior ragione quando si tratta della maratona per lo shopping pre-natalizio: comprare tramite e-commerce rende gli acquisti meno stressanti, più comodi e, in molti casi, più economici.

Anche i dati di idealo.it tratteggiano un quadro che vede sempre più italiani coinvolti dal fenomeno del “Natale digitale”: lo scorso anno l’interesse dei consumatori online è cresciuto del 56% rispetto al dicembre del 2015.

E il portale si aspetta un’ulteriore impennata dal Natale in arrivo, viste anche le previsioni fornite da Deloitte nella sua” Xmas Survey 2017”: a fronte di una media europea di 445 euro, l’Italia sarà il terzo mercato di spesa più alto in Europa (con 528 euro, contro i 506 del 2016), dietro a Spagna (con 632 euro) e UK (con 614 euro). Parlando di multi-canalità, secondo la ricerca il negozio fisico resterà predominante, per gli italiani più che per gli europei, ma si registrerà un’importante crescita del mondo online: sempre secondo la survey, la spesa online in Italia segnerà un +16% rispetto al 2016 (più del doppio della media europea).

In questo quadro di rapida crescita, il profilo del consumatore digitale natalizio tracciato da idealo mostra lievi differenze rispetto al solito. Pur restando al secondo posto rispetto agli utenti maschi (al 56,3%), cresce di anno in anno la percentuale di utenti donne (lo scorso dicembre al 43,6% rispetto ad una media intorno al 42%) e l’uso dello smartphone (dalla media del 47,3% ad una percentuale oltre il 50% nel mese di Natale) nelle intenzioni di acquisto manifestate prima delle feste.

Secondo le indagini del portale, le categorie di prodotto più gettonate per gli utenti italiani in vista del Natale 2017 saranno informatica ed elettronica di consumo, con particolare attenzione per gli immancabili smartphone, ma anche per tv, fotocamere, smartwatch, tablet e notebook. Molto richiesi anche giochi in scatola e “grandi classici”, insieme a videogame e console di gioco. Sotto l’albero anche tanti prodotti di arredamento ed elettrodomestici per la casa, abbigliamento e scarpe, e oggetti legati salute, bellezza e benessere.