Nella caselle di posta elettronica di molti italiani stanno arrivando false mail con il logo dell’Agenzia delle Entrate, contenenti, in allegato, un pericoloso software che potrebbe infettare il computer o le utenze informatiche in uso.

A lanciare l’allarme è la stessa Agenzia delle Entrate, spiegando che i essaggi di posta elettronica sono stati segnalati in queste ore da alcuni cittadini, ringraziandoli per la pronta comunicazione e lo spirito di collaborazione. Queste mail contengono informazioni totalmente false (il nome del file riporta delle cifre e la denominazione F24) relative a presunti avvisi di pagamento.

Per evitare danni al proprio pc, l’Agenzia invita a porre la massima attenzione, a non aprire i file allegati né a collegarsi al link contenuto nel testo del messaggio elettronico e

a cancellare immediatamente la falsa mail.