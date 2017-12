0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

“I libri sono un giacimento sterminato per comprendere la vita e attraversarla. Leggere non è solo un arricchimento personale, di cui si avvale il singolo. Leggere è una risorsa per la società, è un bene comune. E’ un antidoto all’appiattimento. La lettura è una porta sul mondo, che ci apre alla conoscenza di esperienze lontane, che ci mostra cose vicine che non avevamo notato, o capito, che ci fa comprendere le grandi potenzialità dell’umanità che ci circonda”.

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente di “Più libri più liberi”, fiera nazionale della piccola e media editoria, Annamaria Malato.

“La distribuzione del libro va sostenuta, le librerie vanno difese, le biblioteche incentivate: è un immenso patrimonio che va reso fruibile per la crescita della società” ha concluso il capo dello Stato.