0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

È online da oggi il video di “Un’altra storia”, primo singolo inedito estratto da “Wanted (The Best Collection)”, il cofanetto speciale di Zucchero in uscita il 3 novembre.

Il video di “Un’altra storia”, per la regia di Fabrizio Conte e Tommaso Cardile, è ambientato ad Harlem, New York City, e vede la presenza costante del volto di Zucchero (in una tv a tubo catodico, in un manifesto pubblicitario, tra le pagine di un giornale) come a perseguitare l’affascinante protagonista. Il tormento della fine di un amore è il filo conduttore della storia in cui un uomo innamorato decide di andar via, sacrificando i propri sentimenti, per lasciar libera di essere felice la donna che ama.

Con “Wanted”, Zuccherro ripercorre la propria carriera artistica dagli esordi discografici negli anni ‘80 ad oggi. Il cofanetto, in uscita per Universal Music, è composto da 3 cd più un dvd con il meglio di oltre 30 anni di musica, le immagini live dei concerti all’Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste, contenuti speciali e tre brani inediti.