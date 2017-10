0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

I cani sono sempre più spesso considerati veri e propri membri della famiglia e, se un tempo si ricorreva ai dog sitter solo per lasciare in mani fidate il proprio animale domestico durante l’assenza per ferie o weekend fuoriporta, oggi oltre il 40% di chi cerca professionisti legati al mondo degli amici a quattro zampe lo fa per esigenze quotidiane. È quanto emerge dall’osservatorio di ProntoPro.it, che ha analizzato un campione di 5mila richieste, pervenute sul portale, relative a ricerche di dog sitter, addestratori, toelettatori e massaggiatori per animali.

I lunghi orari di lavoro e gli stili di vita frenetici, riducono il tempo da dedicare ai nostri amici pelosi. Da qui, la ricerca frequente di supporto in figure che, negli ultimi anni, hanno rappresentato una nuova soluzione lavorativa per un numero sempre crescente di persone. La professione di dog sitter, mediamente, consente un guadagno che oscilla tra i 15 e i 20 euro al giorno, mentre si può arrivare a 20 o 30 euro per il dog sitting notturno e quest’ultima soluzione viene richiesta dal 44% del campione di richieste analizzato.

Il 43% di chi si rivolge regolarmente a un dog sitter chiede di portare fuori il cane almeno due volte al giorno. Una richiesta su cinque ha la necessità di supporto due volte a settimana, mentre il 16% del campione cerca un professionista da chiamare tre volte a settimana.

Gli italiani si mostrano anche molto prudenti quando si parla di educazione dei propri amici canini. Tra quelli che ricorrono all’addestratore, si nota che più della metà (il 57%) lo fa per educare, addestrare e addomesticare correttamente i cuccioli fin dalla tenera età. Molti scelgono di impartire un’educazione di base per renderli affidabili in ogni circostanza ed essere certi di saperli gestire sempre con sicurezza.

A questi seguono tutti coloro che si rivolgono agli educatori cinofili per correggere il comportamento degli animali da adulti, sia nei confronti degli altri cani sia nei confronti delle persone (20% del campione).

Tra i servizi richiesti al toelettatore, invece, oltre ai tradizionali bagno, spazzolatura, tosatura, taglio delle unghie e rimozione di pulci e zecche, si trovano anche trattamenti di pulizia più approfondita come quello igienizzante all’ozono (7% delle richieste) e quello dedicato alla pulizia dei denti (12%).

Non mancano infine coloro che si rivolgono ai massaggiatori per animali: la maggior parte delle richieste è focalizzata sulla ricerca di modi per alleviare lo stress, contrastare l’insonnia e l’agitazione dei propri amici a quattro zampe.