Password, la più usata in rete è “123456”

Il popolo del web fa ancora troppa poca attenzione alla sicurezza dei propri dati.

La password più usata, secondo un report di Keeper Security, è “123456”. Semplice sequenza presente, con aggiunta di altri numeri, in molte delle 25 password più comuni.

Tra le più bizzarre, e facilmente violabili dai cyber-criminali, c’è “password”, in ottava posizione, “qwertyuiop”, sequenza delle lettera sulla tastiera, in undicesima posizione, e “1q2w3e4r”, in diciassettesima posizione, ricavata premendo, alternativamente, tasti della prima e della seconda fila della tastiera.

Al quindicesimo posto c’è la password “18actskd2w”, che sembrerebbe essere più complessa, e quindi sicura. Peccato che, ad usarla, non siano esseri umani, bensì programmi bot che postano messaggi di spam sui forum.

Ma quale deve essere allora la password perfetta, per tenere al sicuro i propri dati? Il consiglio degli esperti è quello di usare un’ampia varietà di caratteri, con lettere minuscole e maiuscole, numeri e simboli speciali. Più è lunga, meglio è.

Altro prezioso suggerimento è quello di evitare le parole di senso compiuto, sia quelle comuni, che quelle complesse.