Niente più stress, corse dell’ultima ora e interminabili code nei negozi pochi giorni prima del Natale alla ricerca del regalo ideale da mettere sotto l’albero. Gli italiani sono sempre più attenti al risparmio e, complici gli innumerevoli sconti del Black Friday e del Cyber Monday, non rinunciano al regalo perfetto per sé e per i propri cari.

A dirlo sono le ultime rilevazioni di trovaprezzi.it, il motore di comparazione di prezzi, che nel fine settimana tra il 24 e il 27 novembre ha registrato un boom di ricerche. Ma quali saranno i regali da scartare sotto l’albero quest’anno? Nell’ultimo Black Friday gli e-shopper d’Italia hanno effettuato oltre 1 milione e 244mila ricerche, 25% in più rispetto alle quasi 997 mila dello scorso anno, in particolare nei comparti di telefonia, informatica ed elettrodomestici.

I più, approfittando dei grandi sconti di novembre, hanno già pensato ad nuovo smartphone, una smart Tv o un pc riuscendo a risparmiare in media da un minimo di 30 ad un massimo di 300 euro a seconda del prodotto.

Cellulari (612.691 ricerche), ma anche televisori (279.614) e notebook (117.798) restano i prodotti in cima ai desideri. Ottime idee regalo per prodotti, altrettanto utili e funzionali, aspirapolveri (99.035), come gli innovativi robot per pavimenti Roomba, e piccoli elettrodomestici da cucina (73.549). Non si deludono, invece, ragazzi e teenager acquistando console (95.598) e videogiochi (74.706). Infine, non possono mancare per gli appassionati dello scatto perfetto le fotocamere all’ultima moda (66.573 ricerche) e gli intramontabili Lego, barbie e cicciobello per i più piccini. C’è poi chi ha colto l’occasione per cambiare le vecchie lavatrici (139.034 di ricerche) e altri grandi elettrodomestici.

Da un punto di vista geografico, Roma (18.22% delle ricerche) e Milano (16.32%) guidano la classifica delle città più attente al risparmio, seguite a distanza da Torino (4,74%) e Napoli (4,19%). Fanalino di coda la città di Bari con solo l’1,32% di ricerche.