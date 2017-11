1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Gli italiani hanno approfittato numerosi delle offerte che i negozi, soprattutto quelli online, hanno riservato in occasione dei quatto giorni, dal Black Friday al Cyber Monday, che hanno dato il via allo shopping natalizio.

I prodotti più acquistati sono stati quattro smartphone e una console. Secondo un’indagine di Pagomeno.it, i preferiti sono stati lo smartphone Galaxy S8, la console Nintendo Switch, l’iPhone 8, e i modelli di telefono P8 e P10 Lite di Huawei.

Venendo ad un confronto con Francia e Regno Unito, la classifica dei top 5 prodotti cambia notevolmente. In particolare, i francesi hanno dimostrato una predilezione per gli smartphone targati Samsung e Huawei, a discapito di quelli Apple che non compaiono in classifica.

In UK, invece, le ricerche cambiano anche per categoria merceologica. Tra i primi 5 prodotti ricercati durante il weekend del Black Friday e del Cyber Monday, infatti, non compaiono né smartphone né console, diversamente dalle classifiche di Italia e Francia. Predominano i prodotti per la casa come le tv e l’aspirapolvere Dyson V8 Absolute.