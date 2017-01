Trascorriamo su Facebook 140 minuti al giorno

Due ore e venti minuti ogni giorno. E’ il tempo che, in media, trascorriamo su Facebook, scrivendo, commentando e condividendo post, mettendo like, chattando attraverso Messenger.

Secondo GlobalWebIndex, che ha effettuato la stima, negli ultimi cinque anni si è consolidato un trend che prevede l’aumento, ogni anno, dei minuti spesi sul social network.

Nel 2012, ogni utente impegnava meno di due ore su Facebook. In cinque anni, la crescita è stata di quasi 30 minuti.

A decretare questa crescente attenzione del mondo di internet verso il social network, è stato il boom del traffico mobile, che ha superato quello desktop, e il fatto che tante attività online vengano sempre più spesso effettuate attraverso il social network come, ad esempio, guardare video ed eventi sportivi, ed interagire con i brand in tempo reale.