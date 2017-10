0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

“Il volto e le pagine del diario di Anna Frank, la sua storia di sofferenza e di morte a opera della barbarie nazista, hanno commosso il mondo. Utilizzare la sua immagine come segno di insulto e di minaccia, oltre che disumano, è allarmante per il nostro Paese, contagiato, ottanta anni addietro, dall’ottusa crudeltà dell’antisemitismo.”

E’ la dura presa di posizione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in relazione agli adesivi antisemiti apparsi nella curva dello Stadio Olimpico al termine del match tra Lazio e Cagliari.

“Il presidente Mattarella – afferma una note del Colle – ne ha parlato con il Ministro dell’Interno che gli ha assicurato grande impegno per individuare i responsabili di un comportamento così ignobile affinché vengano perseguiti secondo la legge e vengano definitivamente esclusi dagli stadi”.