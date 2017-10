0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Fra un mese, il 20 novembre, i bambini in tutto il mondo prenderanno il posto degli adulti in ruoli chiave nei media, in politica, nelle imprese, nel mondo dello sport e dello spettacolo per esprimere il loro supporto verso quei milioni di loro coetanei che non vanno a scuola, sono senza protezione e sradicati.

Questo “takeover”, promosso dall’Unicef, celebra l’anniversario dell’adozione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e la Giornata mondiale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

“Da Auckland ad Amman, da New York a N’Djamena, vogliamo che i bambini portino avanti nelle loro scuole e nelle loro comunità una campagna per aiutare a salvare le vite dei bambini, lottare per i loro diritti e per realizzare il loro potenziale – ha dichiarato Justin Forsyth, vice direttore generale dell’Unicef – La Giornata mondiale dell’Infanzia sarà una giornata per i bambini e fatta dai bambini”.

L’Unicef ha ricordato che, nonostante gli enormi progressi raggiunti nei decenni passati, secondo gli ultimi dati 385 milioni di bambini vivono in condizioni di estrema povertà, 264 milioni di bambini e giovani non frequentano la scuola, e 5,6 milioni di bambini sotto i cinque anni sono morti nel 2016 per cause prevenibili.

Tra i personaggi famosi che hanno già aderito all’iniziativa, l’ex calciatore David Beckam, il capitano del New York City David Villa, il gruppo Kids United, e l’attore Ahn Sung-ki. Inoltre l’attrice del film Logan, Dafne Keen, e Isabela Moner, che ha recitato in “Trasformers: L’ultimo cavaliere” e star dell’emittente televisiva ‘Nickelodeon’, si uniranno ad altri 150 bambini che faranno un “takeover” nella sede delle Nazioni Unite, dove le cantanti, autrici e musiciste Chloe x Halle si esibiranno con una canzone scritta appositamente per celebrare la giornata.

In diverse scuole nel mondo, i bambini “prenderanno il posto” degli adulti nelle classi e nelle assemblee per far sentire le loro voci e per raccogliere fondi per problematiche che affliggono i loro coetanei nel mondo, come le migrazioni, i matrimoni precoci e non frequentare la scuola. Gli attori e filantropi Debora-lee Furness e Hugh Jackman supporteranno un’azione di raccolta fondi “Move the World – Workout for Water” che si svolgerà nelle palestre di oltre 100 paesi.