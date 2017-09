1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Il film “A Ciambra”, di Jonas Ash Carpignano, rappresenterà il cinema italiano alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in lingua non inglese. Lo ha deciso una commissione istituita dall’Anica, composta da Nicola Borrelli, Cristina Comencini, Carlo Cresto-Dina, Felice Laudadio, Federica Lucisano, Nicola Maccanico, Malcom Pagani e Francesco Piccolo.

Il film racconta l’adolescenza di un ragazzo rom e attraverso lui la sua comunità, che è quella di Gioia Tauro.

“Complimenti e in bocca al lupo a Jonas Carpignano, un autore innovativo e coraggioso, che con il suo A Ciambra rappresenterà l’Italia per la corsa agli Oscar” ha commentato il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.