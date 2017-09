0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

E’ oggi di nuovo attivo il servizio web “Fatture e Corrispettivi” per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al cosiddetto Spesometro. Ieri la pagina dedicata, sul sito delle Entrate, era stata messa offline a causa di un disservizio tecnico.

Il servizio web è stato ripristinato, con l’eccezione di alcune funzionalità sulle quali sono in corso ancora interventi da parte di Sogei volti a ripristinare al più presto il servizio completo. In particolare non sono ancora attive le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web, la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali Iva e quelle relative ai corrispettivi, la precompilazione dei dati all’interno della funzionalità di generazione dati fattura.

In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017. Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, laddove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza.