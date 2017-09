0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Un intenso fronte nuvoloso sta interessando la Sardegna dove sta piovendo da questa mattina. E le precipitazioni si porteranno verso le regioni meridionali. Secondo ilmeteo.it, il Sud si appresta a vivere un periodo piuttosto piovoso. A partire delle prossime ore temporali sono attesi in Campania, sul Cosentino e lungo l’Appennino centro-meridionale. Da mercoledì e almeno fino a sabato, una bassa pressione raggiungerà le regioni meridionali portando piogge e temporali soprattutto su Calabria, Basilicata e Puglia, anche con possibili nubifragi lungo le coste ioniche. Il Nord e il resto del Centro saranno invece protetti da un campo di alta pressione, con conseguente bel tempo prevalente.

Per il meteorologo Antonio Sanò ci sarà un cambiamento del tempo anche per il Nord. Infatti lunedì un’intensa perturbazione atlantica inizierà a portare piogge diffuse nell’area, precipitazioni che poi si estenderanno al Centro e quindi al Sud. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, mantenendosi più o meno in media con il periodo.