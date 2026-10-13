Sorrento. “Sorrento capitale del turismo: identità e futuro”, incontro con il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi

Un incontro tra rappresentanti delle istituzioni locali e responsabili delle associazioni di categoria, per portare all’attenzione del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, criticità e opportunità del territorio della penisola sorrentina.

E’ l’obiettivo dell’evento dal titolo “Sorrento capitale del turismo: identità e futuro”, in programma per venerdì 16 ottobre, alle ore 16, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento. Ad avvicendarsi al tavolo dei relatori, dopo gli interventi di Corrado Fattorusso, sindaco di Sorrento e di Gennaro Sangiuliano, capo dell’opposizione in Regione Campania, saranno Costanzo Iaccarino, presidente Federalberghi Penisola Sorrentina, Nino Aulicino, componente del direttivo Agenti di Viaggio Penisola Sorrentina, Gaetano Milano, amministratore delegato Fondazione Sorrento, Nello Cappiello, presidente Confcommercio Sorrento, Sergio Fedele, presidente Atex Campania, Agostino Ingenito, presidente Abbac, Valentina Stinga, presidente Coldiretti Napoli, Mariano Vinaccia, presidente Consorzio Limone di Sorrento IGP e Giuseppe Aversa, componente del direttivo dell’Associazione Ristoratori Sorrento, moderati dal giornalista Antonino Siniscalchi. Le conclusioni sono affidate al ministro Gianmarco Mazzi.

«L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale di confronto e di dialogo aperto tra le nostre istituzioni e tutte le realtà associative e di categoria del territorio – commenta il sindaco, Corrado Fattorusso – Il nostro obiettivo è portare all’attenzione del ministro Mazzi sia le grandi opportunità di crescita, con un’offerta ricettiva di qualità e con una pluralità di attrattori turistici, sia le criticità che la nostra penisola affronta quotidianamente, dalla mobilità alla fragilità idrogeologica. Soltanto attraverso una sinergia concreta tra livello locale e nazionale potremo tutelare l’identità di Sorrento e costruire un futuro sempre più solido e sostenibile per le nostre comunità”.

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