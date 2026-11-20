La città di Sorrento si prepara ad accogliere la 49ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema, che si svolgerà dall’1 al 4 dicembre presso l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso. L’evento, organizzato dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA, con il supporto di ACEC, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, della SIAE e del Comune di Sorrento, si presenta quest’anno con la nuova veste “Raise the Bar!”, un invito ad alzare il livello della sfida per il rafforzamento della filiera cinematografica.

Mentre l’Hilton Sorrento Palace ospiterà le attività riservate ai professionisti del settore, la città si animerà con un ricco programma di eventi e proiezioni aperti al pubblico.

Il cartellone di appuntamenti prenderà il via con un evento speciale di pre-apertura lunedì 30 novembre (ore 21.15) al Cinema Teatro Tasso con la proiezione del film La notte delle fragole di Alessandro Genovesi, con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini (Medusa Film).

Nel pomeriggio di martedì 1° dicembre, alle ore 16.30 in Piazza Tasso, il clima festivo entrerà nel vivo con la tradizionale Festa di accensione dell’Albero di Natale. A seguire, alle ore 18.00 al Cinema Teatro Tasso, prenderà il via la Rassegna Omaggio a Peter Greenaway con la proiezione de I misteri del giardino di Compton House. Il tributo al grande cineasta britannico culminerà venerdì 4 dicembre, alle ore 18.00, sempre al Cinema Teatro Tasso, con la presenza dello stesso Peter Greenaway alla proiezione de I racconti del cuscino.



(nella foto, Peter Greenaway)

Mercoledì 2 dicembre il pubblico potrà assistere a due grandi anteprime internazionali: alle ore 19.00 presso la Sala Sirene dell’Hilton sarà proiettata la commedia francese Just an illusion – La mia famiglia quasi perfetta di Eric Toledano e Olivier Nakache (01 Distribution), mentre alle 21.15 al Cinema Teatro Tasso sarà il turno dell’avvincente dramma britannico I Swear – È più forte di me di Kirk Jones (Fandango Distribuzione).

Come da tradizione, nella serata di giovedì 3 dicembre, alle ore 19.45, la Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace ospiterà la Cerimonia di premiazione dei Biglietti d’Oro – I Premi ANEC 2026, condotta da Gioia Marzocchi, durante la quale verranno assegnati i riconoscimenti ai campioni d’incasso della stagione cinematografica. L’ingresso per il pubblico è libero fino ad esaurimento posti. Al termine della cerimonia, la serata proseguirà con l’anteprima del film francese Il caso Marie-Claire con Charlotte Gainsbourg (Bim Distribuzione).

Tre gli appuntamenti al teatro Tasso dedicati alle scuole. Si parte l’1 dicembre alle ore 9.30 con le scuole primarie, con “Il gatto col cappello”, di Erica Rivinoja e Alessandro Carloni (Warner Bros.). Prima del film, laboratorio interattivo di Giffoni Movie Lab. Mercoledì 2 dicembre, alle ore 9.30, la proiezione di “Se domani non torno”, di Paola Randi con Filippo Timi, Tecla Bossi, Sabrina Martina, Elisabetta De Palo (Notorious Pictures), che racconta la tragica vicenda di Giulia Cecchettin. In apertura, un dibattito con le scuole secondarie di secondo grado sul cyberbullismo con l’Arma dei carabinieri e sulla violenza di genere con l’associazione Penelope.

Giovedì 3 e venerdì 4 dicembre, alle ore 9.30, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado la proiezione di “Je so’ pazzo” il biopic su Pino Daniele, di Nicola Prosatore con Massimiliano Caiazzo, che sarà presente in sala, Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Antonia Truppo, Monica Nappo (01 Distribution).

Le Giornate Professionali di Cinema sono organizzate da ANEC in collaborazione con l’ANICA, con il supporto di ACEC, con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MIC, della SIAE e del Comune di Sorrento, con il contributo dei partner istituzionali Regione Campania e Cinecittà, il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il programma completo e costantemente aggiornato è disponibile sul sito ufficiale www.giornatedicinema.it

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L'articolo Sorrento. Giornate Professionali di Cinema: programma aperto alla città tra proiezioni, eventi speciali e i “Biglietti d’Oro” proviene da Ago Press.

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