L’assessore alla Risorsa Mare, Vincenzo Ercolano, ha partecipato oggi ad un incontro promosso dal G20Spiagge presso la sede di CairoRCS Media, a Milano. Al centro della riunione, alla quale hanno preso parte sindaci ed amministratori delle 24 città aderenti, la programmazione delle prossime iniziative in vista del decennale di fondazione del network. Al primo punto, lo stato dell’arte delle iniziative per l’approvazione della legge sulle comunità marine.

Il turismo non può essere trattato soltanto come flusso di arrivi o occasione promozionale, è emerso dal confronto, al quale ha presenziato Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20Spiagge. E’ economia, infrastruttura sociale, occupazione, residenzialità, salute, servizi pubblici e capacità di attrarre investimenti. Il problema è che le città turistiche generano valore per il Paese, ma affrontano vincoli amministrativi e finanziari che non riflettono la popolazione effettivamente servita, hanno evidenziato gli amministratori locali.

“Di qui la nostra proposta per chiedere allo Stato strumenti, funzioni e risorse commisurati ai carichi reali, e dimostrare che investire nelle Comunità Marine significa investire nella competitività nazionale – ha evidenziato l’assessore Ercolano – Stamani abbiamo ribadito ancora una volta la necessità di accelerare l’iter della proposta di legge dedicata alle città marine, affinché possa arrivare quanto prima all’attenzione del Parlamento. Dobbiamo avere il coraggio di dire una cosa molto semplice: non possiamo continuare a chiedere ai Comuni turistici di affrontare esigenze straordinarie con strumenti e risorse pensati per realtà ordinarie. Non chiediamo privilegi, ma il riconoscimento di una condizione oggettiva”.

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