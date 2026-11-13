Ravello. Il capitano Corina Lanza accolta a Palazzo Tolla

Visita istituzionale, questa mattina, nella Città della Musica. Il capitano Corina Lanza, da poco insediatasi al comando della compagnia dei carabinieri di Amalfi, è stata ricevuta a Palazzo Tolla dal sindaco Paolo Vuilleumier.

Ad accogliere l’ufficiale, insieme al primo cittadino, erano presenti anche il vice sindaco, Gianluca Mansi, l’assessore Paola Mansi ed i consiglieri Nicola Fiore e Pasqualino Civale.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, ha rappresentato un importante momento di conoscenza e confronto tra l’amministrazione comunale e i vertici territoriali della Benemerita.

Nel corso del colloquio, il sindaco Vuilleumier ha illustrato al capitano Lanza le peculiarità storiche, culturali e sociali del territorio ravellese, soffermandosi in particolare sulle esigenze legate alla gestione dei flussi turistici e alla vivibilità della città costiera, garantite anche grazie alla presenza della nuova caserma di Ravello, inaugurata lo scorso mese di marzo in uno storico edificio in via San Cosma e guidata dal luogotenente Procolo Chiocca. Un risultato significativo per l’amministrazione comunale, che ha permesso di scongiurare qualsiasi ipotesi di ridimensionamento o trasferimento, dovuta alla precaria ed ultra decennale collocazione nella vecchia sede di via Roma.

Il legame con l’Arma, ha ricordato il sindaco Vuilleumier, è stato poi esteso di recente anche al mondo della musica, con il concerto della Fanfara del 10mo Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli, promosso dalla Fondazione Ravello ed ospitato due mesi fa, per il secondo anno consecutivo, sul Belvedere di Villa Rufolo, nell’ambito del cartellone del Ravello Festival. A nome dell’intera comunità, il primo cittadino ha quindi rivolto alla nuova comandante i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico, operativo su un vasto territorio che racchiude numerosi Comuni della costiera amalfitana.

Al termine della visita, il sindaco ha auspicato una stretta e proficua sinergia istituzionale, fondamentale per garantire il presidio del territorio e la sicurezza sia dei residenti, sia dei numerosi turisti che ogni anno scelgono Ravello per visite e soggiorni.

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