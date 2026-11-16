C’è anche Sorrento tra i novanta Comuni che hanno ospitato questa mattina la “Giornata delle chiavi”, l’iniziativa promossa da Confcommercio e Anci, l’associazione che riunisce i Comuni italiani, per contrastare la desertificazione commerciale e rilanciare le economie di prossimità.

Ad accogliere al Palazzo Municipale una delegazione di commercianti aderenti alla locale confederazione, guidati dal presidente Nello Cappiello, è stato l’assessore al Commercio, Vincenzo Ercolano.

La manifestazione mira a sensibilizzare le amministrazioni locali sul tema del commercio di vicinato.

I dati raccolti dall’Ufficio Studi di Confcommercio fotografano infatti una situazione che non si può più ignorare. Tra il 2012 e il 2025 in Italia sono spariti 156mila punti vendita tra negozi fissi e ambulanti. Oggi si contano oltre 460mila locali commerciali sfitti: significa che un negozio su sei è vuoto. Questi spazi restano inutilizzati in media per più di sette anni, generando una perdita di circa 4,4 miliardi di euro l’anno in affitti mancati. Per invertire questa tendenza non bastano iniziative isolate, spiegano gli organizzatori. Attraverso il progetto Cities, Confcommercio propone ai Comuni di costruire insieme piani d’azione che tengano insieme urbanistica, viabilità e commercio. Ai Comuni, però, servono risorse. Per questo Confcommercio chiede al Governo di istituire un Fondo nazionale che sostenga i Comuni nell’attuazione dei progetti di rigenerazione commerciale e urbana, valorizzando la collaborazione tra istituzioni e rappresentanze delle imprese.

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