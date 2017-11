0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Con la stagione invernale alle porte, è stato varato il nuovo piano di “Viabilità Italia” per la gestione del traffico su strade e autostrade e delle eventuali emergenze viarie determinate da precipitazioni nevose.

Il piano, consultabile sul sito del ministero dell’Interno, contiene la mappatura aggiornata delle aree più esposte a criticità, l’elenco delle tratte stradali ed autostradali in cui sono vigenti le ordinanze che prescrivono l’uso di pneumatici invernali o di avere a bordo le catene da neve, e le nuove “Linee guida per la gestione coordinata delle emergenze invernali su aree geografiche vaste con interessamento di più concessionarie autostradali” che, grazie ai codici colore di allerta neve, individuano i provvedimenti e gli interventi operativi da attuare in relazione alle previsioni atmosferiche o all’effettivo impatto sulla viabilità delle precipitazioni nevose in corso. Sono inoltre individuate nel piano le tratte autostradali e le aree di stoccaggio (interne o esterne all’autostrada) dove attuare il fermo temporaneo dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, e le azioni di competenza dei vari organismi.

Sul versante della prevenzione, è previsto il monitoraggio continuo delle previsioni atmosferiche elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile, l’effettuazione di interventi tecnici sul manto stradale, la verifica delle condizioni della strada e del traffico, e il potenziamento dell’attività di comunicazione sulle condizioni di percorribilità delle strade.

Gli utenti della strada possono mantenersi costantemente informati sulle condizioni di percorribilità di strade, autostrade e ferrovie chiamando il numero gratuito 1518, ascoltando le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde, consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it da smartphone e palmari.