Luca Argentero e Virginia Raffaele i figli “vip” preferiti dalle mamme italiane

Se potessero per gioco avere un figlio vip, chi sceglierebbero le mamme italiane? Quasi il 49% dice Luca Argentero. Al secondo posto Virginia Raffaele (circa 28%), seguita da Maria Elena Boschi (11%).

E’ l’esito di un divertente sondaggio realizzato da Groupon in occasione della Festa della mamma, che si festeggia il prossimo 14 maggio.

Guardando a cosa è cambiato per loro una volta diventate mamme, emerge che, oltre a nuove e diverse priorità, hanno imparato a correre, molto, su tutto, sempre. Terzo posto nella classifica dei cambiamenti il divertimento: ammettono che, da quando ci sono figli in casa, ci si diverte molto più di prima. Ma come sempre c’è l’altra faccia della medaglia: si smette di dormire, aumentano ansia e attacchi di panico e si entra più a fatica nei vestiti di una volta.

La fatica più dura dell’essere mamma è riuscire a conciliare lavoro e famiglia, come ammette circa il 61% delle intervistate, rendendosi spesso conto che però il lavoro è la parte meno faticosa. Al secondo posto le intervistate pongono a pari merito il peso di aspettare i figli quando tornano la sera tardi e il dolore del travaglio, parto e allattamento (15%). Terzo gradino del podio, a grande distanza, con solo il 5% di preferenze, la fatica di dover subire lo sguardo rassegnato dei propri figli quando gli chiedi come si inserisce un numero nella rubrica del cellulare.

Non c’è però nulla al mondo che ripaga le fatiche delle mamme come vedere un sorriso felice del proprio figlio (circa 68%), seguito dall’appagamento di constatare di non aver creato un mostro (15%), e dal percepire che in qualche modo l’amore materno è ricambiato (circa 11%).

Dispensando ai propri figli quotidianamente questo grande amore, cosa ricevono in cambio solitamente le mamme per la loro festa? Il 40% dichiara di ricevere solo baci e abbracci, poca spesa e tanta resa, mentre il 25% riceve il lavoretto della scuola. Ma c’è almeno un 15% che dichiara di ricevere un regalo vero e proprio che, di solito, ha anche un senso.

Quindi basta un regalo “simbolico”? Più del 55% delle intervistate dichiara di essere molto soddisfatta del regalo che arriva solitamente, e pensando a cosa le renderebbe felici ricevere, il 40% delle mamme amerebbe anche solo un grande e sentito abbraccio. Al secondo posto, seppur a grande distanza con circa un 18% di preferenze, troviamo fuggire per un giorno dagli impegni quotidiani e non avere nulla da fare, seguito dall’avere più tempo per stare con i propri figli (circa 15%).