Dopo le vacanze di agosto, saranno tanti gli italiani che in queste mese si iscriveranno in palestra. Ma quanto costa tenersi in forma?

Secondo un monitoraggio della Federconsumatori, la media nazionale per l’acquisto di un abbonamento annuale è di 437,5 euro, mentre l’importo medio dell’iscrizione trimestrale è invece di 157,3 euro. Chi invece si limita al carnet da 10 ingressi paga mediamente 101,60 euro.

A tali importi poi occorre aggiungere anche il costo per il certificato medico per attività sportiva non agonistica: richiesto da molte palestre al momento dell’iscrizione, sebbene la normativa vigente non preveda l’obbligatorietà della certificazione sanitaria per frequentare strutture diverse dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni né per chi non sia tesserato alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate. Mediamente il costo del certificato è di 35 euro.