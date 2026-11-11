Allarme bomba. Giorgia Meloni: “Vogliono creare paura e caos” [VIDEO]

Circa 6mila scuole in tutta Italia hanno ricevuto email con allarmi bomba, anche se non tutte sono state evacuate. Lo ha specificato il ministero dell’Istruzione. «Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali», ha detto il ministro Giuseppe Valditara.

In serata, il messaggio della premier, Giorgia Meloni. “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli – ha detto – Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che abbiamo”.