Turismo. Sorrento partecipa al IX Destination Summit G20Spiagge

Lignano Sabbiadoro ospiterà dal 23 al 25 settembre la IX edizione del Destination Summit G20Spiagge, l’appuntamento nazionale che riunisce le principali destinazioni costiere italiane per affrontare le nuove sfide del turismo balneare.

Tre giornate di confronto tra sindaci, amministratori, Regioni ed esperti, alle quali prenderà parte una delegazione del Comune di Sorrento, guidata dal sindaco, Corrado Fattorusso.

Il 23 settembre l’Assemblea dei Sindaci, il 24 una giornata di lavoro con sessioni dedicate a grandi eventi, vita notturna, gestione dei luoghi sovraffollati, turismo di lusso, nuovi modelli di accoglienza, Mice, progettazione del fronte mare e cultura delle comunità costiere, il 25 settembre il convegno istituzionale del network.

Al centro del summit la proposta di legge sulle Comunità Marine, per riconoscere la specificità dei Comuni ad alta intensità turistica, insieme ai temi emersi dalla stagione 2026: cambiamento climatico, allungamento della stagione, sostenibilità, qualità dei servizi e capacità di governo delle destinazioni.

“Il summit di Lignano deve segnare un passaggio concreto: le nostre città nei mesi estivi moltiplicano abitanti, servizi e responsabilità. La legge sulle Comunità Marine significa dare ai Comuni strumenti adeguati per programmare, investire e continuare a garantire qualità, sicurezza e sostenibilità. Il mare è una città e deve poter essere governato come tale”, sottolinea Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge.

Ad accomunare i Comuni aderenti al network – Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Piombino, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Senigallia, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste – la capacità di attrarre, da soli, 55 milioni di presenze turistiche, il 12% di quelle complessive in Italia.

Obiettivo della IX edizione del summit è rafforzare il dialogo tra territori ed istituzioni e costruire, verso il decennale del 2027, una politica nazionale capace di sostenere la competitività internazionale, accompagnata al futuro delle comunità residenti, il tessuto sociale che sostiene le destinazioni marine italiane.

(Foto © Comune di Lignano Sabbiadoro)

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