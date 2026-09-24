Sorrento al G20Spiagge. L’assessore Ercolano: “Ora una legge sulle comunità marine”

Entra nel vivo il IX Destination Summit del G20Spiagge, in svolgimento a Lignano Sabbiadoro. All’evento, che riunisce amministratori, professionisti ed esperti provenienti da tutta Italia chiamati a confrontarsi su esperienze, buone pratiche e soluzioni concrete per le principali sfide delle destinazioni balneari, partecipa anche Sorrento, con la presenza dell’assessore all’Ambiente e alla Risorsa Mare, Vincenzo Ercolano, e del consigliere comunale Luigi Di Prisco.

Tre i temi affrontati, la gestione degli accessi alle spiagge e ai luoghi sovraffollati, la trasformazione del fronte mare anche in risposta ai cambiamenti climatici e il posizionamento delle destinazioni costiere italiane sui mercati internazionali del turismo di alta gamma.

“Sorrento porta al G20Spiagge la voce di un territorio unico al mondo, dove la bellezza fragile della nostra costa richiede politiche di gestione lungimiranti e responsabili – spiega l’assessore Ercolano – La sfida dei prossimi anni non è solo accogliere milioni di visitatori, ma farlo garantendo la tutela dell’ecosistema marino, l’accessibilità, un’accoglienza d’eccellenza e un’elevata qualità della vita per i residenti. I Comuni balneari non possono continuare ad affrontare complessità straordinarie con strumenti ordinari. Chiediamo un’autonomia gestionale e finanziaria: il riconoscimento delle “Comunità Marine” non deve insomma rimanere un’etichetta formale o un mero titolo onorifico, ma trasformarsi nel punto di partenza verso un quadro legislativo speciale, con poteri e risorse adeguati alle reali esigenze amministrative dei nostri Comuni”.

Tra i panel tematici previsti per oggi quello dal titolo “Limitare per proteggere. La gestione degli accessi nei luoghi sovraffollati”, dove il Summit affronta un tema sempre più attuale: come governare i picchi di affluenza senza compromettere ambiente, sicurezza e qualità dell’esperienza. Il confronto parte da regole, strumenti e casi concreti per organizzare gli accessi alle spiagge e ai luoghi ad alta frequentazione.

Il futuro fisico delle località balneari è invece al centro di “Disegnare il fronte mare”. Architettura, paesaggio e pianificazione urbana diventano strumenti per ripensare e riqualificare i waterfront. Una riflessione che assume particolare importanza di fronte agli effetti del cambiamento climatico: il fronte mare non può essere considerato soltanto uno spazio turistico, ma un’infrastruttura territoriale da rendere più resiliente, accessibile e capace di adattarsi alle nuove condizioni ambientali. Il programma individua nella riqualificazione e nel rilancio del waterfront attraverso progettazione urbana, architettura e paesaggio una delle possibili linee di intervento.

Terzo tema, il salto di qualità dell’offerta. “Da resort di lusso a destinazione di lusso” sposta infatti l’attenzione dalla singola struttura ricettiva all’intero territorio: per competere sui mercati internazionali non basta disporre di hotel e resort di fascia alta. Occorrono servizi, qualità urbana ed esperienze capaci di elevare il posizionamento complessivo della destinazione.

La giornata prevede altri tavoli dedicati a destagionalizzazione, accoglienza e visitor hub, osservatori di destinazione, turismo congressuale e MICE, gestione della vita notturna. In parallelo trovano spazio anche il Tavolo delle Biblioteche del Mare e la Consulta dei Giovani, dedicati al coinvolgimento delle comunità e alla valorizzazione culturale del rapporto con il mare. Da Lignano emerge così un obiettivo comune: trasformare le criticità delle grandi destinazioni balneari in soluzioni condivise e replicabili, mettendo in rete le esperienze delle Comunità Marine italiane.

Il network raggruppa oggi Alghero, Arzachena-Porto Cervo, Bibbona, Caorle, Castagneto Carducci-Bolgheri, Castiglione della Pescaia-Punta Ala, Cattolica, Cavallino Treporti, Cecina, Chioggia-Sottomarina, Comacchio, Fermo, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Montesilvano, Piombino, Riccione, Rosolina-Albarella-Porto Caleri, San Michele al Tagliamento-Bibione, San Vincenzo, Senigallia, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste. Le comunità marine del G20Spiagge da sole attraggono 55 milioni di presenze, il 12% delle presenze turistiche complessive in Italia.

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L'articolo Sorrento al G20Spiagge. L’assessore Ercolano: “Ora una legge sulle comunità marine” proviene da Ago Press.

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