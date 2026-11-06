Ambiente. Tornano gli appuntamenti di Sorrento Walks

Tornano gli appuntamenti di Sorrento Walks, l’iniziativa promossa dai Comuni di Sorrento e Massa Lubrense e realizzata da Penisolaverde, dedicata a quanti vogliono scoprire, a piedi, le bellezze della terra delle sirene.
Domani, 7 novembre, la Passeggiata Lubrense, con partenza alla 12 dal Belvedere dell’Annunziata, a Massa Lubrense, con visita al Torrione e al Frantoio Gargiulo di Schiazzano.
Domenica 22 novembre, la Passeggiata Sorrentina, con partenza alle ore 9.30 da piazza Tasso lungo il circuito 22 che conduce sulle colline di Casarlano.
Gli appuntamenti si svolgono in collaborazione con Ianuae e Archeoclub Lubrense.
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