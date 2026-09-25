Ravello. Inaugura la mostra “Profumo di limone” dedicata all’iconografia commerciale degli anni ’20 della costa di Amalfi

Si intitola “Profumo di limone. L’iconografia commerciale degli anni ’20 della costa di Amalfi”, la mostra che si inaugurerà all’Art Center di Ravello, in piazzetta Gradillo, domenica 27 settembre alle ore 17.30.

Curata, organizzata ed allestita dall’architetto Franco Fortunato, l’esposizione propone una collezione di disegni nàif provenienti dal suo archivio privato.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ravello, ed è condiviso dal “Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello” insieme all’Associazione “Ravello Nostra”.

Protagonista della mostra, è l’immagine pubblicitaria destinata a raccomandare e propagandare, ad un pubblico d’oltralpe e d’oltreoceano, il pregiato limone amalfitano. Costituita da una molteplicità di opere – disegni, stampini traforati su carta, prove di stampa – l’esposizione ci restituisce un patrimonio anonimo del linguaggio dell’arte e della pubblicità dell’epoca, che si ispirava a materiale pubblicitario realizzato da professionisti illustratori di libri, calendarietti profumati, riviste, fotografie. Tali erano le fonti iconografiche alle quali facevano riferimento i committenti per l’ideazione di nuovi marchi, la cui iconografia univa elementi della tradizione locale a scene bucoliche, a simboli di fortuna, prosperità e terre lontane.

Il vernissage sarà aperto dai saluti di Paolo Vuilleumier, sindaco di Ravello e di Luigi Mansi, consigliere comunale delegato alla Cultura. A seguire, gli interventi di Alfonso Andria, presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Paolo Imperato, presidente dell’Associazione Ravello Nostra e Giuseppe Gargano, storico medievalista, moderati dal giornalista Emiliano Amato. A seguire, il concerto guitar solo di Antonio Onorato.

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