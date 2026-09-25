G20Spiagge, dalle Regioni e dal ministro del Turismo, sostegno al percorso della legge sulle Comunità Marine

Si chiude a Lignano Sabbiadoro la tre giorni del IX Destination Summit G20Spiagge, che ha riunito le principali destinazioni balneari italiane, tra cui Sorrento, per discutere il futuro delle coste e il percorso verso il riconoscimento delle Comunità Marine.

Il convegno nazionale conclusivo, “Il mare è una città. Comunità Marine: governare il futuro delle coste italiane”, che si è svolto davanti ad una nutrita platea di amministratori pubblici, tra i quali l’assessore all’Ambiente e alla Risorsa Mare di Sorrento, Vincenzo Ercolano e il consigliere comunale Luigi Di Prisco, ha portato al centro del confronto la necessità di dotare i Comuni costieri ad alta intensità turistica di nuovi strumenti amministrativi e finanziari. Il confronto, diretto da Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Bell’Italia, coinvolge sindaci, Governo, Parlamento, Regioni e rappresentanti dei settori produttivi.

Dal Summit è arrivato il sostegno esplicito delle Regioni e delle categorie economiche nazionali al percorso per il riconoscimento delle Comunità Marine, insieme all’attenzione del Governo e del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. L’obiettivo indicato dal G20Spiagge è accompagnare l’iter parlamentare della proposta e arrivare a un quadro normativo capace di riconoscere la specificità delle città turistiche costiere.

“Noi vogliamo il riconoscimento di quello che ci spetta: nessun regalo, ma un ordinamento che risolva le difficoltà delle nostre città a fisarmonica. Non solo risorse, ma strumenti adeguati a governare i grandi flussi turistici”, sottolinea Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge.

Il Destination Summit lascia così Lignano con una priorità precisa: portare avanti in Parlamento il percorso delle Comunità Marine, trasformando il confronto sviluppato dal Network in questi anni in un nuovo modello di governo delle principali destinazioni costiere italiane.

La tre giorni ha affrontato anche le trasformazioni che stanno cambiando il turismo balneare: gestione degli accessi nei luoghi sovraffollati, progettazione e rigenerazione dei fronti mare anche in risposta ai cambiamenti climatici, posizionamento delle destinazioni sui mercati internazionali del turismo di alta gamma, destagionalizzazione, accoglienza e sostenibilità.

Infine, come consuetudine del Summit, c’è stato il passaggio di testimone tra la comunità marina di Lignano Sabbiadoro, che ha ospitato il G20Spiagge, e la comunità marina di Taormina che sarà la sede dell’evento nell’ottobre del 2027.

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