Già a partire da quest’anno, per accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, occorre presentare la documentazione che provi l’avvenuta vaccinazione.

Lo ribadisce oggi il Consiglio dei Stato, che ha reso un parere sull’interpretazione dell’attuale normativa in materia di obbligo vaccinale, in risposta ad un quesito del presidente della Regione Veneto.