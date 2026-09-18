Sorrento. “Ecosistema agrumeto”, incontro sulla biodiversità

L’Agruminato come ecosistema: dagli habitat antropizzati all’agrumicultura sorrentina, tra passato presente e futuro, con un focus sulla biodiversità di un giardino di agrumi, dove l’essenziale è spesso invisibile allo sguardo di chi vi entra per ammirare la bellezza più evidente dei suoi colori e profumi.

L’appuntamento è per lunedì 21 settembre, dalle ore 17 alle 19.30 presso l’Agruminato, antico fondo agricolo, oggi patrimonio della città di Sorrento.

L’evento, ad ingresso libero da corso Italia 212 e da piazza Angelina Lauro, e accessibilità facilitata da via Bartolomeo Capasso, è organizzato da Penisolaverde S.p.A., con il patrocinio del Comune di Sorrento, in collaborazione con Ianuae, cooperativa di servizi culturali per il territorio e la sezione Campania Basilicata e Calabria di Aiapp, l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.

Il programma prevede una passeggiata in giardino con la presenza di Giulia de Angelis, vice presidente nazionale Aiapp, per approfondire gli aspetti agronomici, quelli di giardino ornamentale, le opportunità di conservazione e sviluppo territoriale che nascerebbero grazie all’accreditamento del sistema dell’agrumeto sorrentino ai Paesaggi del Gias.

Alla passeggiata in giardino seguirà un’introduzione alla citizen science ed una proposta di laboratori a rotazione, rivolta a tutti i visitatori del giardino, per imparare a conoscere il lavoro di monitoraggio ambientale e stimolare l’osservazione della natura in città. Rossella Lanzieri, naturalista, condurrà il laboratorio: “Missione impollinatori: diventare citizen scientist per un giorno”.

Un laboratorio interattivo di entomologia, dedicato alla scoperta del mondo degli impollinatori e del loro ruolo fondamentale negli ecosistemi. Le osservazioni guidate sul tema degli impollinatori, prevederanno un focus sulla specie dell’ape ligustica con Alessandra Gelormini, apicoltrice, che parlerà della sua esperienza di apicoltura sostenibile.

Con Lorenzo Durante, biologo, i visitatori del giardino avranno modo di partecipare al laboratorio di botanica e microscopia didattica: “Osservazioni intorno al Citrus x limon”. Il laboratorio ha come protagonista il limone, un frutto “estremo”, che ha elaborato peculiari strategie per la difesa dal mondo esterno.

A tutti i partecipanti sarà fatto omaggio di un gadget da parte di Penisolaverde spa.

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