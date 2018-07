1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

di Luigi D’Alise

A Milano, i bambini nati prematuri possono contare su un prezioso alleato, per liberarsi dalle incubatrici della terapia intensiva: Human milk link, un servizio gratuito di raccolta a domicilio di latte umano.

Un’ostetrica preleva ogni giorno boccette piene di quel liquido così speciale, donato da altre mamme che hanno deciso di diventare “nutrici” e di aiutare bambini meno fortunati dei propri.

Lo chiamano “oro bianco” e non si misura in litri, ma in poppate: alimento salvavita per tanti leoncini che lottano tra e flebo, monitor e macchinari.

Un progetto da esportare in tutta Italia, dove ogni anno 50mila neonati, quasi uno su dieci, nascono prima della trentasettesima settimana.

Tiziana De Giorgio parla oggi, su Repubblica, di questa interessante realtà