di Luigi D’Alise

Nel 2017 l’osservatorio Ossigeno per l’informazione ha pubblicato i nomi di 423 fra giornalisti e altri operatori dell’informazione colpiti in Italia nel corso di 216 attacchi “gravi e ingiustificabili”, commessi allo scopo di intimidirli o di limitare in altro modo il diritto di cronaca o di espressione.

Ossigeno, in particolare, ha inquadrato le vittime degli episodi secondo le tipologie intimidatorie: 156 avvertimenti (37%), 84 aggressioni (20%), 17 danneggiamenti (4%), 136 denunce e azioni legali (32%), 30 ostacoli alla libertà di informazione (7%).

Nella Giornata mondiale della libertà di stampa, il servizio di Carlotta Di Santo per l’Agenzia di stampa Dire: http://www.dire.it/27-04-2018/196838-ossigeno-per-linformazione-423-intimidazioni-ai-giornalisti-accertate-nel-2017/