Nei primi mesi del 2017 si sono verificati in Italia 114 casi di femminicidio.

Il dato è contenuto in un rapporto di Eures, nel quale si evidenzia come 6,78 milioni di donne tra i 16 e i 70 anni, quasi una su tre (31,5%) riferiscono di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale, dallo strattonamento o molestia fino allo stupro. Gli autori delle violenze più gravi sono prevalentemente i partner attuali o gli ex.

Il 76,7% dei femminicidi è maturato in un contesto familiare e affettivo con una forte connotazione negativa data da possesso, gelosia, isolamento e disagio.

Dal 2000 al 2016 la quasi totalità degli autori di femminicidio è un uomo (91,9%) e nello stesso periodo sono da aggiungere 184 prostitute uccise. In un dossier della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio si indica anche come il 10% delle donne dichiari di aver subito una qualche forma di violenza sessuale prima dei 16 anni.