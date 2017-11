0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Cresce il numero degli italiani che lasciano il Paese dopo il conseguimento della laurea. Secondo dati Istat diffusi oggi, nel 2016 sono stati quasi 25mila, il 9 per cento in più rispetto al 2015. Tra chi emigra, restano comunque più numerosi coloro che hanno un titolo di studio medio-basso: sono 56mila, l’11 per cento in più su base annua.

Le principali mete di destinazione per gli emigrati di cittadinanza italiana si confermano il Regno Unito (21,6%), la Germania la Germania (16,5%), la Svizzera (9,9%) e la Francia (9,5%).