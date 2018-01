0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

A partire da domani il tempo subirà un peggioramento al Nord per l’arrivo di una perturbazione atlantica, collegata ad un minimo depressionario che si collocherà nei pressi del mar Ligure, ma che poi sfilerà velocemente verso l’Algeria. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la neve tornerà ad imbiancare ulteriormente i rilievi nordoccidentali.

Inizierà a cadere debolmente entro la sera del 25, più diffusamente e anche intensamente tra il 26 e il 27.

Le quote saranno di tutto rispetto, su tutto il Piemonte neve sopra i 700/800 metri, sulle Alpi lombarde e Liguri la quota partirà dai 1000/1200 metri.

Poca neve invece sui rilievi del Nordest, se non qualche spruzzata in Trentino Alto Adige.

Oltre alla neve pioverà molto. Piogge abbondanti sono attese in Liguria e Piemonte nella giornata di venerdì 26, quando non sono esclusi dei locali veloci nubifragi.

Successivamente l’alta pressione riprenderà possesso del Paese, ma subirà un nuovo attacco perturbato e decisamente più freddo dai primi di febbraio.