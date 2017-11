0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Il Natale è la festa più attesa dell’anno: ma come è cambiato il modo di viverla con l’avvento dei social? Secondo un’indagine Doxa, commissionata da Groupon, otto italiani su dieci vivranno il prossimo Natale sui social e dichiarano di sentirsi a proprio agio con questo nuovo modo digitale di festeggiare. In contr-tendenza solo un gruppo ristretto di social addicted, che è abituato a condividere online, ma afferma di non sopportare le classiche chat natalizie di auguri (8%).

In occasione del Natale le chat WhatsApp diventano utili strumenti per organizzare serate e festeggiamenti: per il 70% degli italiani infatti il Natale si decide in chat, soprattutto quando bisogna definire il menu del pranzo (60%), decidere i regali da fare (57%) e far sapere cosa si desidera ricevere (21%). La classica letterina a Babbo Natale è diventata ormai una chat whatsapp!

Le chat whatsapp, inoltre, rappresentano anche un nuovo mezzo per scambiarsi auguri natalizi: il giorno di Natale, il 75% degli italiani sono infatti favorevoli all’idea di creare gruppi e chat dedicati allo scambio di foto e auguri, e solo il 25% si dichiara contrario o non le usa. Perché le amiamo così tanto? Perché sono comode e fare gli auguri diventa “meno sbattimento” (62%) e perché ci permettono di usare liberamente la nostra creatività (44%).

Le continue notifiche non sembrano infastidire i festeggiamenti in famiglia e anzi due terzi circa degli italiani terrebbero la chat, attivata il giorno di Natale per lo scambio di foto e auguri, anche dopo il periodo natalizio, con un 28% che dichiara di non abbandonare la chat addirittura fino alla Befana. Solo un 4% abbandona immediatamente senza manco scrivere nulla, e un 7% lascia la conversazione con stile dopo aver augurato “Buon Natale a tutti!”.

In ogni caso, il giorno di Natale il telefono sta sul tavolo durante il pranzo: siamo infatti abituati a mandare in media 20-30 messaggi di auguri, con un 14% di italiani che dichiara di inviarne fino a 50. Ma non inviamo solo frasi e messaggi: le immagini infatti sono tra le protagoniste di chat e profili social. L’81% degli italiani dichiara di condividere e postare foto e immagini il giorno di Natale e grande protagonista è l’atmosfera natalizia. Soggetto preferito è il classico albero di Natale di cui andiamo tanto fieri (49%), seguito poi dalla tavola imbandita (38%) e dai piatti prelibati preparati con amore (36%), a conferma dell’importanza che gli italiani danno al buon cibo in compagnia. Infine, immancabile anche a Natale, il trend dei selfie, che si classifica al quarto posto, e vede spesso coinvolta l’intera famiglia riunita intorno al tavolo (34%).

L’atmosfera natalizia vive di una magia molto speciale, che secondo il 58% degli italiani esiste ancora al tempo dei social. Solo il 33% crede che questa magia possa presto perdersi insieme alle tradizioni più classiche, mentre il 9% sostiene che purtroppo il mondo digitale abbia già cancellato il fascino del Natale, una sensazione diffusa soprattutto nella fascia degli over 50. Se in generale l’atmosfera natalizia 2.0 viene percepita in maniera positiva da 7 italiani su 10, che ne apprezzano l’allegria, la festosità e il suo essere smart (riuscendo a propagare la gioia del Natale anche via web!), emerge chiaramente un affievolirsi della percezione di uno spirito di condivisione “reale” (64%), mentre cresce la condivisione “digitale” che vive di chat di auguri e selfie natalizi.

Il Natale è una ricorrenza che vive di tradizioni, ma anche la routine cambia e si evolve: quali tradizioni restano e quali gli italiani vorrebbero eliminare? L’atmosfera natalizia, grande protagonista delle chat e delle gallery social, si conferma tradizione irrinunciabile per tutti, giovani e non: al primo posto, fra le tradizioni da mantenere, l’albero di Natale (88%), seguito al secondo dalla preparazione della tavola con la classica tovaglia natalizia (86%), e al terzo dalle decorazioni per la casa, che devono far respirare l’atmosfera natalizia in ogni angolo (85%). Gli italiani si confermano poi amanti della buona cucina: il 72% ama il pranzo con i parenti, che da tradizione deve durare fino al tardo pomeriggio, con portate che sembrano non avere fine. Vince ancora lo spirito di bontà, soprattutto tra i giovani nella fascia 18-24 anni (80%): per 7 italiani su 10 a Natale siamo infatti tutti più buoni e solo il 15% dichiara di non credere in questo classico modo di dire.

Se la tradizionale atmosfera natalizia è un must have per tutti gli italiani, le usanze più classiche si vedono oggi affiancare da nuove tradizioni digitali. Le chat natalizie create per scambiarsi auguri e organizzare le feste (56%) piacciono tanto quanto impastare e infornare i biscotti di Natale (57%); il selfie natalizio con tanto di cappello da Babbo Natale (53%) è diventato un appuntamento immancabile come lo scartare i regali dopo la messa di mezzanotte (52%). Analizzando le nuove tradizioni digitali, è interessante osservare come gli italiani si confermino un popolo di creativi: se 9 italiani su 10 apprezzano gli auguri tecnologici, il 40% afferma di vivere come un incubo le catene di auguri, con gif e video preimpostati, e il 50%, all’angioletto che canta o al Babbo Natale sexy, risponde con auguri digitali realizzati da sé, divertenti e soprattutto creativi.