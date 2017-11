0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”. Sono le quattro azioni che Papa Francesco ha invitato oggi ad eseguire, per “offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una possibilità di trovare la pace che stanno cercando”.

In un messaggio dedicato agli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, inviato in occasione della 51ma Giornata mondiale della pace che verrà celebrata da tutta la Chiesa il prossimo primo gennaio, il pontefice ha esortato ad abbracciare “con spirito di misericordia tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale”.

Il papa ha osservato che “in molti Paesi di destinazione si è largamente diffusa una retorica che enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l’onere dell’accoglienza dei nuovi arrivati, disprezzando così la dignità umana che si deve riconoscere a tutti, in quanto figli e figlie di Dio”. ”Quanti fomentano la paura nei confronti dei migranti, magari a fini politici, anziché costruire la pace – ha aggiunto – seminano violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che sono fonte di grande preoccupazione per tutti coloro che hanno a cuore la tutela di ogni essere umano”.