Papa Francesco interverrà nel nuovo programma televisivo “Padre Nostro”, che debutta questa sera su Tv2000, condotto da Don Marco Pozza, teologo e cappellano del carcere di Padova. Il pontefice sarà ospite fisso della trasmissione, ogni mercoledì alle ore 21. Dalle conversazioni tra Papa Francesco e Don Marco Pozza, è nato anche un libro, edito da Rizzoli e Lev, in uscita il 23 novembre.

In questa prima puntata, il Papa racconta anche un episodio della sua vita, quando da piccolo gli tolsero le tonsille e gli diedero il gelato subito dopo l’intervento.

“Ricordo una volta, quando avevo cinque anni, tra i cinque e i sei, mi sono operato alle tonsille – ha detto – In quel tempo quell’operazione si faceva senza anestesia e ti facevano vedere il gelato che ti avrebbero dato. Poi ti mettevano qualcosa nella bocca aperta, ti prendeva l’infermiere, tu non potevi chiudere la bocca e il medico con una forbice tagliava tutte e due le tonsille senza anestesia. Poi ti davano il gelato ed era finita. Quando sono uscito non potevo parlare per il dolore e papà ha chiamato una macchina, un taxi e siamo andati a casa. Ma quando siamo arrivati a casa papà ha pagato e io sono rimasto stupito. Ma perché papà paga quest’uomo? La prima domanda che ho fatto a papà dopo due giorni quando potei parlare, è: ‘Dimmi perché hai pagato quel signore della macchina. Ma non era tua la macchina? Io pensavo che mio papà fosse il padrone di tutte le macchine della città. Questa esperienza di un bambino davanti al padre che insegna, ci fa capire un po’ il rapporto con la grandezza di Dio ma anche con la vicinanza. È il Dio che è grande, il Dio della gloria, ma che cammina con te e ti dà pure il gelato quando è necessario”

Nelle nove puntate in programma, don Marco incontra anche noti personaggi laici del mondo della cultura e dello spettacolo. Nella prima puntata protagonista la scrittrice Silvia Avallone.