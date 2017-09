0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Solo il 24% degli italiani ha usato almeno una volta il servizio di car sharing. Tra questi, il 6% dichiara di servirsi delle “macchine condivise” più di una volta a settimana, l’11 % sostiene di utilizzarle al massimo una volta alla settimana e il 31% meno di 5 volte l’anno.

È quanto emerge da una ricerca del Monitor Allianz Global Assistance, condotta in collaborazione con l’istituto di ricerca Nextplora, secondo la quale solo il 34% degli italiani ritiene che l’auto o lo scooter condivisi siano

Milano, senza sorprese, si conferma in Italia la città a più alta mobilità sostenibile, o meglio i milanesi si classificano primi tra coloro che hanno già sperimentato il servizio (37%). Al secondo e al terzo posto si posizionano rispettivamente i fiorentini (33%) e i palermitani (26%). Questi ultimi utilizzano un servizio di car sharing caratterizzato da potazioni fisse in cui è obbligatorio lasciare i veicoli al termine del noleggio. Roma invece, sebbene occupi il primo e secondo posto rispettivamente come parco auto e numero di noleggi, è la quarta città in Italia per utilizzo del servizio (25%).

Il fenomeno sembra essere, inoltre, molto legato alle diverse fasce d’età: hanno già usufruito del servizio il 37% dei giovani compresi fra i 25 e i 34 anni, contro il 13% degli over 65. Tra gli aspetti più apprezzati vi è sicuramente il fattore economico, indicato dal 40% degli intervistati, che considera la formula car sharing più economica rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto privati. Molti di essi optano però per la doppia preferenza, scegliendo anche la comodità (24%) e indicando il servizio come più ecologico rispetto all’auto di proprietà (28%).

Nonostante la notorietà di alcuni operatori nel mercato del car sharing, il 55 % degli intervistati si è detto non consapevole dei termini di copertura assicurativa per il guidatore, per l’auto o lo scooter e dei servizi di assistenza stradale previsti in caso di necessità. Il 72% degli intervistati ritiene, tuttavia, che le condizioni di assistenza e di assicurazione sulla persona siano aspetti differenzianti per l’utilizzo di una vettura o uno scooter condiviso.