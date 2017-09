0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

Entra nel vivo la terza edizione di “Io leggo perchè”, l’iniziativa con cui l’Associazione italiana editori punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche.

A poche settimane dalla riattivazione delle iscrizioni, sono già oltre 2mila le scuole iscritte e oltre mille le librerie che hanno già confermato la propria partecipazione sulla piattaforma con oltre 3000 gemellaggi attivati.

Tutte le scuole sono chiamate a iscriversi e a gemellarsi attraverso il sito www.ioleggoperche.it con una o più librerie del proprio territorio entro il 2 ottobre.

Per sfruttare al massimo l’opportunità offerta da #ioleggoperché2017 e aumentare il numero delle donazioni per la propria biblioteca interna, le scuole dovranno impegnarsi a promuovere e divulgare l’iniziativa, coinvolgendo al massimo insegnanti, studenti, genitori e chiunque voglia collaborare a far crescere le biblioteche scolastiche italiane recandosi il libreria per acquistare e donare uno o più libri.

Per premiare l’intraprendenza e la creatività delle scuole nel promuovere il progetto a favore della propria biblioteca, Aie lancerà in questi giorni un nuovo concorso. Scuole e librerie sono chiamate a organizzare insieme, durante i nove giorni della campagna, dal 21 al 29 ottobre, un evento o un’attività in libreria per incentivare le donazioni. Letture ad alta voce, incontri con l’autore, flash mob letterari, lezioni, gare di abilità, spettacoli, installazioni in vetrina: nessun limite alla fantasia. Le cinque scuole che avranno organizzato le attività più creative, originali ed efficaci, saranno premiate con buoni del valore di 2mila euro per l’acquisto di libri e avranno la possibilità di ricevere una consulenza professionale sull’organizzazione delle biblioteche scolastiche.

Anche quest’anno sono già tantissimi i testimonial, che per tutta la durata della campagna racconteranno il loro personalissimo #ioleggoperché. Nei prossimi giorni sui social si partirà con le videointerviste di Carlos Luis Zafón, Franco Arminio, Mauro Corona, Erri De Luca, Levante, Alessia Gazzola, Beppe Fiorello, Elisabetta Gnone, Piero Colaprico, Giovanni Allevi, Giuseppe Festa, Pierfrancesco Favino, Yu Hua, Ghemon, e Carolyn Smith.

Dal 21 al 29 ottobre il progetto entrerà nel vivo con nove giornate in cui gli italiani potranno recarsi nelle librerie aderenti per fare una o più donazioni di libri, anche seguendo i suggerimenti di titoli forniti ai librai dalle scuole. In libreria troveranno i “messaggeri”, volontari che contribuiscono alla promozione del progetto.

Sempre in questo periodo prenderà vita “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, l’iniziativa promossa da Miur e Mibact di cui #ioleggoperché2017 è alleata per il secondo anno consecutivo.

Parallelamente, le biblioteche civiche, grazie al coordinamento dell’Aib, l’Associazione italiana biblioteche, daranno un prezioso appoggio non solo per la divulgazione dell’iniziativa, ma anche organizzando eventi, incontri con gli studenti, presentazioni, servizi informativi speciali.

Il contributo degli Editori per le biblioteche scolastiche prevede inoltre la donazione di un numero di libri equivalente alla donazione nazionale dei singoli cittadini (fino a un massimo di 100mila copie) che verrà suddivisa tra le scuole che ne avranno fatta richiesta sul sito entro i termini previsti, e sarà ripartita tra febbraio e marzo 2018 tra i vari ordini scolastici, secondo disponibilità.