1 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Reddit Tumblr

“La Santa Sede non può contribuire a un esercizio che danneggia chiaramente la salute delle persone”. E così, per volere di Papa Francesco, a partire dal 2018 sarà vietata la vendita di sigarette nel territorio del Vaticano.

“Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità – ricorda Greg Burke, direttore della Sala Stampa della Santa Sede – ogni anno il fumo è la causa di oltre sette milioni di morti in tutto il mondo. Nonostante le sigarette vendute ai dipendenti e pensionati del Vaticano a un prezzo scontato siano fonte di reddito per la Santa Sede, nessun profitto può essere legittimo se mette a rischio la vita delle persone”.