Nata a Roma, cresciuta musicalmente agli Stati Uniti, tra Boston e New York, poi una folgorazione per il Brasile.

Un nomadismo artistico che influenza tutta la produzione di Chiara Civello, cantautrice elegante e raffinata, che vanta collaborazioni con Burt Bacharach, e duetti con giganti come Chico Buarque e Al Jarreau.

L’intervista all’artista, che ad ogni concerto offre un tributo a voci note della musica italiana e internazionale del passato e del presente